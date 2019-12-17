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Зеленский: На акции против рынка земли не звучат голоса фермеров

Зеленский: На акции против рынка земли не звучат голоса фермеров - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)
17.12.2019, 20:29

Президент отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон

Комментируя сегодняшние акции против открытия рынка земли, президент Владимир Зеленский заявил, что на них "звучат не голоса фермеров, а политические лозунги". Об этом он написал в Facebook.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", - написал Зеленский.

Он отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформе. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал президент.

Он считает, что это не путь цивилизованной страны.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям", - добавил Зеленский.

16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.

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Владимир Зеленский земля акция фермер
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