Зеленский на дебатах: Я голосовал за Порошенко, но я ошибся

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время вступительного слова на дебатах сообщил, что в 2014-м голосовал за действующего главу государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко, но "ошибся".

"Я сам был за господина Порошенко, это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал он.

Реклама

По мнению Зеленского, украинцы голосовали за одного Порошенко, а избрали "другого".

"Существует два Порошенко: первый – прекрасный оратор, специалист, финансист…он обычно появляется тогда, когда включают камеры…А потом появляется другой, такой себе Петр второй", - сказал кандидат в президенты.

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн