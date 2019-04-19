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19.04.2019, 19:17

Зеленский на дебатах: Я голосовал за Порошенко, но я ошибся

Зеленский на дебатах: Я голосовал за Порошенко, но я ошибся - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

По мнению кандидата в президенты, украинцы голосовали за одного Порошенко, а избрали "другого"

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время вступительного слова на дебатах сообщил, что в 2014-м голосовал за действующего главу государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко, но "ошибся".

"Я сам был за господина Порошенко, это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал он.

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По мнению Зеленского, украинцы голосовали за одного Порошенко, а избрали "другого".

"Существует два Порошенко: первый – прекрасный оратор, специалист, финансист…он обычно появляется тогда, когда включают камеры…А потом появляется другой, такой себе Петр второй", - сказал кандидат в президенты.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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