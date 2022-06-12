UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский на гала-вечере Шона Пенна: Поддерживайте Украину. Она борется за весь мир

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 22:47
Зеленский на гала-вечере Шона Пенна: Поддерживайте Украину. Она борется за весь мир - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский выступил на фандрейзинговом вечере в Лос-Анджелесе, который 11 июня проводила основанная актером Шоном Пенном благотворительная организация CORE. В своем пятиминутном видеообращении президент призвал участников мероприятия найти способы поддержать Украину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Выступление президента Украины сопровождалось кадрами войны, которые, как он выразился, являются "не декорациями блокбастера об апокалипсисе, а нашей реальностью".

"Все вы видели видео из Украины. Крылатые ракеты и бомбы, не оставляющие камня на камне от школ, больниц, театров, музеев, целых улиц и кварталов. Все это не VFX, не компьютерная графика", — заявил он.

Президент поблагодарил тех, кто пришел на благотворительный вечер и лично организовавшего его Шона Пенна.

Он напомнил, что Пенн был в Киеве и своими глазами видел полномасштабную российскую агрессию.

Зеленский рассказал, что Пенн был готов расплавить свой Оскар в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. "Я верю, что этого не нужно будет делать", – сказал президент.

"Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, убивающее мирное население, женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора, его танки, самолеты, корабли, ракеты и все остальное железо, которое приносит зло", — заявил он.

Президент подчеркнул, что Украину нужно поддержать, потому что она борется за весь мир.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский шон пенн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 