Зеленский на гала-вечере Шона Пенна: Поддерживайте Украину. Она борется за весь мир

Президент Владимир Зеленский выступил на фандрейзинговом вечере в Лос-Анджелесе, который 11 июня проводила основанная актером Шоном Пенном благотворительная организация CORE. В своем пятиминутном видеообращении президент призвал участников мероприятия найти способы поддержать Украину.

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Выступление президента Украины сопровождалось кадрами войны, которые, как он выразился, являются "не декорациями блокбастера об апокалипсисе, а нашей реальностью".

"Все вы видели видео из Украины. Крылатые ракеты и бомбы, не оставляющие камня на камне от школ, больниц, театров, музеев, целых улиц и кварталов. Все это не VFX, не компьютерная графика", — заявил он.

Президент поблагодарил тех, кто пришел на благотворительный вечер и лично организовавшего его Шона Пенна.

Он напомнил, что Пенн был в Киеве и своими глазами видел полномасштабную российскую агрессию.

Зеленский рассказал, что Пенн был готов расплавить свой Оскар в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. "Я верю, что этого не нужно будет делать", – сказал президент.

"Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, убивающее мирное население, женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора, его танки, самолеты, корабли, ракеты и все остальное железо, которое приносит зло", — заявил он.

Президент подчеркнул, что Украину нужно поддержать, потому что она борется за весь мир.

Андрей Водяный

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