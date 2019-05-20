Зеленский начал вступительную речь в Раде с детской шутки

Владимир Зеленский (скриншот)

Шестой президент Украины Владимир Зеленский, принеся присягу, во вступительной речи рассказал об общей ответственности каждого украинца за то, куда движется и как развивается страна. Об этом президент заявил сегодня на церемонии инаугурации в Раде.

"Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору видел – говорят, что Зеленский президент. Выходит, что я тоже президент?", и тогда это прозвучало как детская шутка. Но потом я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас – президент", - сказал он.

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По словам Зеленского, не 73% за него голосовали, "а все 100% украинцев".

"Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем совместную ответственность. И только что не только я принимал присягу - каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украины", - отметил он.

"Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Выпивший президент промчался на красный свет", "Президент потихоньку крадет, потому что ж все так делают". Вы все согласны, что это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас – президент. С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа – не где-то там, она здесь (при этом он приложил палец к голове, - ред.). И когда Европа будет здесь (приложил руку к голове, - ред.), она будет здесь (обвел рукой зал ВР, - ред.), она будет в Украине. И это наша общая мечта", - сказал президент.

При этом Зеленский упомянул и войну на востоке.

"Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб в Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас – заробитчанин. Да, те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас – украинец. Мы все – украинцы, не существует больших или меньших, правильных или неправильных", - в этом месте зал зааплодировал.

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Во втором туре выборов в апреле 2019 года Зеленский победил пятого президента Петра Порошенко с результатом 73,22% против 24,45%.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net