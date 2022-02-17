Зеленский: Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужно, чтобы другие страны присылали своих военных, чтобы помочь в противостоянии с Россией. Об этом президент заявил в интервью РБК-Украина.

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Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только свою территорию, но и сдерживает дальнейшие посягательства России на Восточную Европу.

"Поэтому вооружение, которое нашему государству передают международные партнеры – это помощь и им самим", – заявил президент.

Он отметил, что Украина не хочет, чтобы за нее умирали военные из других стран.

"Мы же понимаем, что за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим – спасибо. Более того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – будем не готовы. Мы точно этого не хотим", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что иностранные военные базы на территории Украины могли бы еще больше обострить ситуацию.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод России говорить, что у нас здесь базы и что им нужно себя "защищать". Но мы хотим все остальное", – сказал президент.

Он отметил, что Украине нужна помощь в финансировании армии, а также в обучении и реабилитации военнослужащих.

15 февраля ГСЧС сделала запрос в НАТО о предоставлении международной помощи в связи с возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут затронуть мирное население. Всего в списке необходимых 78 позиций.

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Наталия Медведева

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