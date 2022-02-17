Зеленский заявил о необходимости глобального документа с пунктами о безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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Зеленский подтвердил североатлантический курс Украины, но отметил, что на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

"Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – сказал он.

Зеленский заявил, что нужен глобальный документ, и "коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается".

"Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал он.

Комментируя голосование нелегитимной Госдумы, которая просит президента РФ Владимир Путина признать оккупированные районы Донбасса "республиками", Зеленский сказал, что это очень похоже на Приднестровье.

"В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – сказал он.

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Оксана Житнюк

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