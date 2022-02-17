UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский заявил о необходимости глобального документа с пунктами о безопасности Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 17:21
Зеленский заявил о необходимости глобального документа с пунктами о безопасности Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский подтвердил североатлантический курс Украины, но отметил, что на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

"Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – сказал он.

Зеленский заявил, что нужен глобальный документ, и "коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается".

"Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – сказал он.

Комментируя голосование нелегитимной Госдумы, которая просит президента РФ Владимир Путина признать оккупированные районы Донбасса "республиками", Зеленский сказал, что это очень похоже на Приднестровье.

"В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – сказал он.

Читайте также: Украину не хочет видеть в НАТО не только Россия, но и некоторые страны Альянса – Зеленский

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс ордло приднестровье нормандский формат агрессия рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 