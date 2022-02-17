Украину не хочет видеть в НАТО не только Россия, но и некоторые страны Альянса – Зеленский
Некоторые страны НАТО не хотят, чтобы Украина вступила в Альянс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Мариуполе, передает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский отметил, что Украина выбрала курс в НАТО ради безопасности, однако по этому вопросу на нее оказывается давление – и расстояние на пути к Альянсу не сокращается.
"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал он.
В ОП не уточняют, какие именно страны имел в виду Зеленский. В то же время РБК-Украина, чьи журналисты были на мероприятии, сообщает, что президент сказал – Франции и Германии "нужно делать больше" для приближения возможности вступления Украины в НАТО.
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Зеленский же добавил, что Россия сейчас использует вопрос НАТО как оправдание для стягивания войск к украинским границам, а некоторые европейские страны подыгрывают ей в этом.
"Но не нужно перекручивать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", – сказал он.
Зеленский также сообщил, что сейчас вынесение вопроса о членстве в НАТО на референдум не рассматривается.
- В январе Запад отказал РФ, которая стянула войска к границам Украины и требовала закрыть перед Киевом двери в НАТО.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- Сегодня оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, есть пострадавшие.
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