Зеленский: Многие намекают, что лучше "не рисковать" и не поднимать вопрос членства в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидеры многих государств действительно намекают Украине, что, возможно, лучше "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в НАТО, "потому что эти риски связаны с реакцией РФ". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в альянсе сейчас "неактуален". Об этом они сказали на совместном брифинге по итогам переговоров в Киеве.

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Зеленского попросили прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией. В МИД заявили, что слова посла вырваны из контекста.

Зеленский отметил, что позиция МИД по заявлению Пристайко "правильная, взвешенная, предметная".

"В том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов, много лидеров действительно немножечко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать, не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными. Но все равно это решение зависит от нас", – сказал Зеленский.

При этом он снова посетовал на отсутствие четкого ответа НАТО относительно сроков вступления Украины в альянс.

"Вопрос в другом. Вопрос — этот путь. Сколько Украина должна идти по этому пути? С кем она будет идти? Кто будет друзьями и партнерами? А может действительно вопрос открытых дверей — это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем. Когда там будем, никто не знает..." – сказал президент.

"Поэтому я считаю, мы должны двигаться тем путем, который выбрали. Все равно на этом пути самое главное — чтобы наша армия была сильной. А куда этот путь приведет и когда — посмотрим", – добавил он.

Вместе с тем Шольц заявил, что вопрос "членства в альянсах на данный момент неактуален".

"И поэтому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", – сказал канцлер.

Зеленский отметил слова Шольца, подчеркнув, что от Украины "нет сигнала, что членство в НАТО — не наша цель".

"Это же не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств, поэтому это точно вопрос не к нам", – сказал он.

Посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио BBC Radio 5 не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. Позже он объяснил свое высказывание.

В МИД заявили, что слова посла вырваны из контекста.

В Офисе президента заявили, что курс на вступление в НАТО и Евросоюз остаются "безусловным приоритетом" для Украины.

Вадим Ребрина

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