UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Многие намекают, что лучше "не рисковать" и не поднимать вопрос членства в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 17:02
Зеленский: Многие намекают, что лучше
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидеры многих государств действительно намекают Украине, что, возможно, лучше "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в НАТО, "потому что эти риски связаны с реакцией РФ". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в альянсе сейчас "неактуален". Об этом они сказали на совместном брифинге по итогам переговоров в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленского попросили прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией. В МИД заявили, что слова посла вырваны из контекста.

Зеленский отметил, что позиция МИД по заявлению Пристайко "правильная, взвешенная, предметная".

"В том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня много журналистов, много лидеров действительно немножечко намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать, не поднимать постоянно вопрос касательно будущего членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными. Но все равно это решение зависит от нас", – сказал Зеленский.

При этом он снова посетовал на отсутствие четкого ответа НАТО относительно сроков вступления Украины в альянс.

"Вопрос в другом. Вопрос — этот путь. Сколько Украина должна идти по этому пути? С кем она будет идти? Кто будет друзьями и партнерами? А может действительно вопрос открытых дверей — это для нас такая история, вроде как мечта, такой сигнал, куда мы идем. Когда там будем, никто не знает..." – сказал президент.

"Поэтому я считаю, мы должны двигаться тем путем, который выбрали. Все равно на этом пути самое главное — чтобы наша армия была сильной. А куда этот путь приведет и когда — посмотрим", – добавил он.

Вместе с тем Шольц заявил, что вопрос "членства в альянсах на данный момент неактуален".

"И поэтому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", – сказал канцлер.

Зеленский отметил слова Шольца, подчеркнув, что от Украины "нет сигнала, что членство в НАТО — не наша цель".

"Это же не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств, поэтому это точно вопрос не к нам", – сказал он.

  • Посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире радио BBC Radio 5 не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. Позже он объяснил свое высказывание.
  • В МИД заявили, что слова посла вырваны из контекста.
  • В Офисе президента заявили, что курс на вступление в НАТО и Евросоюз остаются "безусловным приоритетом" для Украины.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский нато олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 