"НАТО – да". Пристайко разъяснил свои слова о возможном "рассмотрении отказа" от Альянса

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал LIGA.net свои слова о возможности рассмотрения Украиной отказа от вступления в НАТО.

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14 февраля в эфире радио ВВС Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть вопрос отказа от членства в Альянсе, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. LIGA.net попросила посла разъяснить это высказывание, приводим полный ответ.

- Что вы имели в виду конкретно?

- С журналистами мы вчера говорили, это был долгий разговор. Его вопрос: могла ли бы Украина рассмотреть любой вариант, чтобы отвернуть войну, если исходить из того, что для Путина наиболее сложный вариант – это украинское членство в НАТО, готова ли Украина это рассматривать? Ответ мой был прост: что нет смысла обсуждать, потому что это даже в Конституции записано, украинское членство в НАТО. Что касается компромиссов, которые Украина могла бы предложить для того, чтобы отвлечь войну, эти компромиссы есть уже – минские соглашения, которые, честно говоря, не особенно справедливы, я уже не говорю о том, что они написаны так, что их почти невозможно выполнить. И вот эти компромиссы, которые мы обсуждаем. Более того, не только западные партнеры ведут эту работу. Потому что иногда кажется на Западе, что за нас пытаются договориться с Путиным, а мы просто сидим и ждем. Нет, мы тоже работаем. Ездят наши советники, договариваются вместе с немцами. Вот и есть предел нашего компромисса.

- То есть речь шла не о НАТО, и курс на НАТО не может быть компромиссом?

- В понимании журналиста это должно быть компромиссом. Поэтому он часть своего вопроса заложил сразу в мой ответ. Он спросил: как вы считаете, если чисто теоретически представить, что чтобы отвлечь третью мировую войну, в которой может погибнуть все человечество, Украина могла бы пересмотреть свои планы по НАТО? Я ему говорю, что мы сейчас не являемся членом НАТО и, к сожалению, не можем рассчитывать на защиту от НАТО. Поэтому мы стараемся искать другие варианты. Мы стараемся искать вариант Британия с Польшей вместе, мы пытаемся с американцами искать. То есть вот в чем наш разговор. Что НАТО – да, но мы еще не член НАТО. Если война в среду, мы не можем рассчитывать на то, что нас придет НАТО спасет. Поэтому должны искать другие варианты параллельно.

- Но НАТО остается в приоритете?

- НАТО остается. И здесь вопрос даже не в после в Британии. Вряд ли посол в Британии может решить этот вопрос. Мало того, что оно заложено в Конституции. Это в общем 50+ процентов людей. И мы 20 лет стараемся это сделать. Просто мы постоянно говорим, что нужно искать варианты, которые нам завтра, в среду и дальше позволят. Мы остаемся наедине. Вот в чем наша проблема как дипломатии.

Ранее МИД отреагировал на слова Пристайко так: "вырвано из контекста", а в Офисе президента заявили, что курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет.

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Оксана Житнюк , Валерия Кондратова

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