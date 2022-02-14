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У президента прокомментировали слова Пристайко: Курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 09:55
У президента прокомментировали слова Пристайко: Курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет - Фото
Сергей Никифоров (Фото - пресс-служба офиса президента)

Курс на вступление в НАТО и Евросоюз остаются "безусловным приоритетом" для Украины, заявил LIGA.net глава пресс-службы офиса президента Сергей Никифоров, комментируя высказывание посла в Великобритании Вадима Пристайко о "гибкости" позиции Украины.

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"Посол использовал слово "гибкость". Думаю, прежде, чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее, каким бы не было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны", – сказал Никифоров.

Он отметил, что этот курс не только закреплен в Конституции, но и относительно него существует полное единство власти и общества.

Сегодня в эфире радио BBC Radio 5 посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. 

Спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии LIGA.net, что слова посла в Великобритании о возможности рассмотрения Украиной отказа от вступления в НАТО были "вырваны из контекста". 

СПРАВКА. Курс Украины на членство в НАТО и Европейском Союзе закреплен в Конституции.

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Сергей Бережной, Марк Сировой
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