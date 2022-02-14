Пристайко не исключил: Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО
Посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил в эфире радио BBC Radio 5.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ведущий спросил, может ли Украина рассмотреть отказ от вступления в НАТО, если это может предотвратить полномасштабную войну с Россией.
"Мы могли бы. Тем более когда так угрожают, шантажируют и подталкивали к этому. И вы знаете, мы иногда слышим голоса из НАТО, что, ребята, может быть, и правда", – ответил он.
При этом Пристайко отметил, что Украина снова останется незащищенной без НАТО, если так разрядит ситуацию. Он также напомнил, что РФ уже граничит с НАТО и вступление Украины мало что изменит.
Ведущий после этого повторил вопрос.
Пристайко ответил, что стремление к членству в НАТО зафиксировано в Конституции, однако Украина проявляет "гибкость" в попытках найти лучшие пути решения ситуации.
"Если нам придется пойти на серьезные уступки, это что-то, что мы можем сделать", – сказал посол.
"We are trying to find the best way out."— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- После этого президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Байден заверил, что Запад решительно и быстро ответит на агрессию России. Зеленский пригласил его в Украину в ближайшие дни.
Читайте также мнение: Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира
Комментарии