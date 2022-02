Пристайко не исключил: Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО

Посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил в эфире радио BBC Radio 5.

Ведущий спросил, может ли Украина рассмотреть отказ от вступления в НАТО, если это может предотвратить полномасштабную войну с Россией.

"Мы могли бы. Тем более когда так угрожают, шантажируют и подталкивали к этому. И вы знаете, мы иногда слышим голоса из НАТО, что, ребята, может быть, и правда", – ответил он.

При этом Пристайко отметил, что Украина снова останется незащищенной без НАТО, если так разрядит ситуацию. Он также напомнил, что РФ уже граничит с НАТО и вступление Украины мало что изменит.

Ведущий после этого повторил вопрос.

Пристайко ответил, что стремление к членству в НАТО зафиксировано в Конституции, однако Украина проявляет "гибкость" в попытках найти лучшие пути решения ситуации.

"Если нам придется пойти на серьезные уступки, это что-то, что мы можем сделать", – сказал посол.

