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Пристайко не исключил: Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 09:18
Пристайко не исключил: Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть отказ от членства в НАТО, чтобы избежать полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил в эфире радио BBC Radio 5.

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Ведущий спросил, может ли Украина рассмотреть отказ от вступления в НАТО, если это может предотвратить полномасштабную войну с Россией.

"Мы могли бы. Тем более когда так угрожают, шантажируют и подталкивали к этому. И вы знаете, мы иногда слышим голоса из НАТО, что, ребята, может быть, и правда", – ответил он.

При этом Пристайко отметил, что Украина снова останется незащищенной без НАТО, если так разрядит ситуацию. Он также напомнил, что РФ уже граничит с НАТО и вступление Украины мало что изменит.

Ведущий после этого повторил вопрос.

Пристайко ответил, что стремление к членству в НАТО зафиксировано в Конституции, однако Украина проявляет "гибкость" в попытках найти лучшие пути решения ситуации.

"Если нам придется пойти на серьезные уступки, это что-то, что мы можем сделать", – сказал посол.

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Марк Сировой
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