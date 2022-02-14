"Вырвано из контекста". МИД отреагировал на слова Пристайко об Украине и НАТО

Слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности рассмотрения Украиной отказа от вступления в НАТО – вырваны из контекста. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста", – сказал он.

Николенко отметил, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина "готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

По его словам, Пристайко уместно отметил, что Украина не является сейчас членом НАТО или другого альянса по вопросам безопасности. Поэтому, отметил Николенко, вопрос гарантий безопасности является для нее ключевым.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей", – добавил он.

При этом спикер МИД подчеркнул: никакое решение не может быть утверждено в нарушение Конституции.

СПРАВКА. Стратегический курс Украины на членство в НАТО и Евросоюз закреплен в трех статьях Конституции.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Будет ли новое вторжение: главное – хроника

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.