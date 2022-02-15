Украина запросила у НАТО помощь в связи с возможными чрезвычайными ситуациями
15.02.2022, 22:20
Фото: EPA
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сделала запрос в НАТО о предоставлении международной помощи в связи с возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут затронуть мирное население. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
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Всего в списке необходимых 78 позиций. Они включают бульдозеры, экскаваторы, тягачи, спецмашины радиационной и химической разведки, машины разминирования, различные средства для пожарных, полевые лагеря с автономным жизнеобеспечением, средства индивидуальной защиты, коммуникационное оборудование, медикаменты.
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