Украина запросила у НАТО помощь в связи с возможными чрезвычайными ситуациями

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сделала запрос в НАТО о предоставлении международной помощи в связи с возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут затронуть мирное население. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Всего в списке необходимых 78 позиций. Они включают бульдозеры, экскаваторы, тягачи, спецмашины радиационной и химической разведки, машины разминирования, различные средства для пожарных, полевые лагеря с автономным жизнеобеспечением, средства индивидуальной защиты, коммуникационное оборудование, медикаменты.

В январе 2022 года на переговорах США и НАТО отказали России не брать Украину в Альянс.

Вадим Ребрина

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