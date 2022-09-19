Зеленский намекнул на существенные новости с передовой: Важно держать темп

Президент Владимир Зеленский посвятил свое вечернее обращение 19 сентября заседанию Ставки, которое состоялось в этот день. Он заявил, что Ставка собирается "каждый раз, когда есть существенные новости с передовой", но не стал вдаваться в подробности.

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"Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты похожие", – заявил президент.

На заседании Ставки заслушали главнокомандующего Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями, а также рассмотрели вопросы зимнего обеспечения военных.

Обсуждалась ситуация на освобожденных территориях.

"Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил бойцов 54 отдельной механизированной бригады за оборону в Донецкой области, а также 95 десантно-штурмовой бригады, 59 отдельной мотопехотной бригады и 57 отдельной мотопехотной бригады за продвижение вперед.

"Сейчас это очень важно – темп. Темп – в стабилизации в освобожденных районах. Темп – в движении наших войск. Темп – в восстановлении нормальной жизни на освобожденной территории. И темп – в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно – темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения. Это также сегодня рассматривалось на Ставке", – заявил президент.

В первой половине сентября Силы обороны освободили от оккупации почти всю территорию Харьковской области.

Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области начали бить по критической инфраструктуре – объектам энергетики и дамбам.

Андрій Водяний

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