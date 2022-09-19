Зеленский провел заседание Ставки – подробно рассмотрели план дальнейшей деоккупации

19 сентября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.

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Участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий Сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе.

Под особым контролем Ставки остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов.

Отдельно участники остановились на подготовке Сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

На встрече присутствовали: главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В формате видеосвязи участвовали: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

16 сентября на заседании Ставки было принято решение по дальнейшему освобождению территорий.

Наталія Медведєва

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