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Зеленский провел заседание Ставки — приняли решение по дальнейшему освобождению территорий

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 15:32
Зеленский провел заседание Ставки — приняли решение по дальнейшему освобождению территорий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

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В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также по видеосвязи к обсуждению присоединились командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимы решения.

Отдельно поднимался вопрос материально-технического обеспечения Сил обороны и списка вооружения, необходимого для дальнейшего освобождения территорий от россиян. 

Читайте также: Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от россиян 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война верховный главнокомандующий
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