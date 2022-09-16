Зеленский провел заседание Ставки — приняли решение по дальнейшему освобождению территорий
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Также по видеосвязи к обсуждению присоединились командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимы решения.
Отдельно поднимался вопрос материально-технического обеспечения Сил обороны и списка вооружения, необходимого для дальнейшего освобождения территорий от россиян.
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- С 6 сентября в результате наступления ВСУ в Харьковской области освобождено более 3800 кв. км территории, более 300 населенных пунктов и около 150 000 украинцев, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что реальные цифры освобожденных территорий — почти вдвое больше.
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