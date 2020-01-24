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Зеленский напомнил Нетаньяху об отказах на въезд украинцам

Зеленский напомнил Нетаньяху об отказах на въезд украинцам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
24.01.2020, 13:30

Президент считает, что нужно урегулировать ситуацию с отказами во въезде украинцам в Израиль

Президент Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху  и обсудил ситуацию с отказами украинцам во въезде в страну. Об этом сообщает Офис президента.

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также подтвердили обоюдное намерение развивать двусторонний политический диалог.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (фото - president.gov.ua)

Был также отмечен имеющийся потенциал для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем.

  • 19 августа Зеленский уже заявлял, что Украина и Израиль намерены урегулировать вопрос с отказами на въезд для граждан обеих стран.

 

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху Израиль въезд отказ
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