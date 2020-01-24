Зеленский напомнил Нетаньяху об отказах на въезд украинцам

Президент Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил ситуацию с отказами украинцам во въезде в страну. Об этом сообщает Офис президента.
"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.
Стороны также подтвердили обоюдное намерение развивать двусторонний политический диалог.
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (фото - president.gov.ua)
Был также отмечен имеющийся потенциал для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем.