Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс. Встретится с премьером и спикером Сейма

Также президент анонсировал рабочие поездки в Латвию и Эстонию

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где проведет ряд переговоров с представителями литовских властей и СМИ. Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Переговоры с Президентом, Премьер-министром, спикером Сеймаса. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины", – написал глава государства.

Он анонсировал переговоры по гарантиям безопасности, интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, сотрудничество в области средств радиоэлектронной борьбы и дронов.

"И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", – резюмировал президент, добавив, что на днях посетит также Таллин и Ригу.

В вечернем видеообращении 6 января Зеленский заявил, что Украина готовится к важным событиям на международном уровне на следующей неделе. В частности он заявил о подготовке к новым линиям сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

Читайте также: Зеленский: Работаем, чтобы в 2024 году у Сил обороны было преимущественно украинское оружие