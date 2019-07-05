Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 10:33

Зеленский назначил Баканову двух замов и главу ГСУ СБУ

Зеленский назначил Баканову двух замов и главу ГСУ СБУ - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

Президент одобрил три важных кадровых назначения в структуре руководства Службы безопасности Украины

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил в заместители Александра Дублика и Александра Карпенко, а начальником Главного следственного управления СБУ стал Богдан Тиводар. Назначение этих чиновников одобрил президент Владимир Зеленский, соответствующие указы размещены на сайте главы государства задним числом - за 4 июля.

Указом №477/2019 президент уволил Карпенко с должности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а следующим - указом №478/2019 - назначил его замглавы СБУ.

Доступен также указ №479/2019 о Дублике и №480/2019 о Тиводаре.

Дублик будет курировать подразделения защиты национальной государственности. В марте 2014 года на то время и. о. президента Александр Турчинов назначил его начальником департамента защиты нацгосударственности. Через год указом пятого президента Петра Порошенко ему присвоили звание генерал-майора. Позднее Дублика сняли с должности: он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака.

Карпенко будет курировать экономический блок. СБУ в Донбассе он возглавил по указу Порошенко от 26 октября 2018 года. 23 августа того же года пятый президент присвоил Карпенко звание генерал-майора.

В 2014-м Тиводар стал замглавы ГСУ СБУ (назначение согласовал тогдашний председатель ГСУ Василий Вовк). Занимался делами по русинскому и венгерскому сепаратизму на Закарпатье. Генерал-майор, 48 лет.

Смотрите также: Новый зам Баканова – чиновник времен Януковича - Слідство.Інфо

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, увольнение, сбу, назначение, Александр Карпенко, Александр Дублик, Богдан Тиводар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 