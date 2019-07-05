Зеленский назначил Баканову двух замов и главу ГСУ СБУ

Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил в заместители Александра Дублика и Александра Карпенко, а начальником Главного следственного управления СБУ стал Богдан Тиводар. Назначение этих чиновников одобрил президент Владимир Зеленский, соответствующие указы размещены на сайте главы государства задним числом - за 4 июля.

Указом №477/2019 президент уволил Карпенко с должности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а следующим - указом №478/2019 - назначил его замглавы СБУ.

Доступен также указ №479/2019 о Дублике и №480/2019 о Тиводаре.



Дублик будет курировать подразделения защиты национальной государственности. В марте 2014 года на то время и. о. президента Александр Турчинов назначил его начальником департамента защиты нацгосударственности. Через год указом пятого президента Петра Порошенко ему присвоили звание генерал-майора. Позднее Дублика сняли с должности: он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака.

Карпенко будет курировать экономический блок. СБУ в Донбассе он возглавил по указу Порошенко от 26 октября 2018 года. 23 августа того же года пятый президент присвоил Карпенко звание генерал-майора.

В 2014-м Тиводар стал замглавы ГСУ СБУ (назначение согласовал тогдашний председатель ГСУ Василий Вовк). Занимался делами по русинскому и венгерскому сепаратизму на Закарпатье. Генерал-майор, 48 лет.

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