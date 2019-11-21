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Зеленский назначил Баканову нового заместителя

Зеленский назначил Баканову нового заместителя - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
21.11.2019, 17:16

Также президент сменил начальника Управления СБУ во Львовской области

Президент Владимир Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Андрущенко заместителем главы ведомства Ивана Баканова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Начальником департамента защиты национальной государственности вместо Андрущенко стал Анатолий Дублик.

Также Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил на его место Юрия Гончарова, которого уволил с аналогичной должности в Черниговской области.

  • 5 июля Зеленский назначил Дублика замом главы СБУ. С 2014 г Дублик был начальником департамента защиты национальной государственности. Через год указом президента Петра Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака.
  • 24 июля Зеленский назначил Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ. С 2014 г Андрущенко работал начальником управления управления по борьбе с терроризмом СБУ. Он курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского и других операций российских спецслужб.

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Владимир Зеленский сбу Иван Баканов Сергей Андрущенко анатолий дублик
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