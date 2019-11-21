Зеленский назначил Баканову нового заместителя

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Андрущенко заместителем главы ведомства Ивана Баканова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Начальником департамента защиты национальной государственности вместо Андрущенко стал Анатолий Дублик.

Также Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил на его место Юрия Гончарова, которого уволил с аналогичной должности в Черниговской области.