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Зеленский назначил в СБУ куратора разоблачения Вышинского

Зеленский назначил в СБУ куратора разоблачения Вышинского - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
24.07.2019, 08:55

Президент назначил начальником департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Андрущенко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - гласит указ №550/2019.

Журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook написал, что в 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности. Он участвовал в раскрытии теракта с подрывом противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибли четыре человека.

Также Андрущенко курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского (прикрытие - должность главреда ныне закрытого ресурса РИА Новости Украина) и других операций российских спецслужб.

Он уволился из СБУ в сентябре 2018-го с поста заместителя начальника ДЗНГ.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова - бывшего мэра Луганска.

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Владимир Зеленский сбу Сергей Андрущенко
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