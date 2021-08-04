Зеленский назначил Чауса главой Черниговской ОГА. Не того, о ком вы подумали

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черниговской облгосадминистрации Вячеслава Чауса – однофамильца скандального судьи Николая Чауса. О назначении сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Указ о назначении Чауса главой Черниговской ОГА Зеленский подписал сегодня. Также он вручил ему удостоверение и пожелал успехов.

Соответственно Зеленский подписал и указ об увольнении предыдущей главы ОГА – Анны Коваленко. Она – жена экс-начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака, которого Зеленский уволил из ГШ 27 июля и перевел на работу в Совет нацбезопасности и обороны.

Офис президента пишет о Вячеславе Чаусе, что у него есть юридическое и экономическое образование, ранее он работал в Укргаздобыче заместителем гендира по земельным и социальным вопросам.

В декларации Чауса указано, что он владеет квартирой в Чернигове (149 000 грн, 72 кв. м, куплена в 2015-м), дачным домом (200 000 грн, 98 кв. м, 2020-й) и участком в Черниговской области (380 000 грн, 1200 кв. м, 2020-й). Ездит на собственном Volkswagen Touran и принадлежащем отцу KIA Sorento.

За прошлый год получил почти 11,3 млн грн зарплаты в Укргаздобыче. На его счетах есть 196 000 грн, наличными хранит 1,7 млн грн, $135 000 и 35 000 евро. У супруги – 60 000 грн и $11 000 наличными. Есть у Чауса и две коллекции монет, их стоимость не указана.

28 июля Кабмин согласовал назначение Чауса главой Черниговской ОГА.

Марк Сировой

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