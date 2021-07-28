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Жена Хомчака тоже лишилась должности: Кабмин согласовал нового главу Черниговской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 17:09
Жена Хомчака тоже лишилась должности: Кабмин согласовал нового главу Черниговской ОГА - Фото
Анна Коваленко (фото - facebook.com/anna.kovalenko)

Кабмин согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской облгосадминистрации и назначении на эту должность Вячеслава Чауса. Это решение было принято на заседании правительства.

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По словам Чауса, который выступил на заседании по видеосвязи, он родился и вырос в Чернигове. Последние шесть лет работает в руководстве Укргаздобычи, сейчас — замгендиректора.

Теперь его кандидатуру должен утвердить своим указом президент.

  • 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Коваленко на должность главы Черниговской ОГА. До этого Коваленко работала замглавы Офиса президента и замминистра развития общин и территорий.
  • 27 июля 2021 года муж Коваленко главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак ушел в отставку. Он займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В ОП пояснили, что это решение Зеленского не стоит рассматривать как нечто отдельное – оно стало продолжением ротаций в Минобороны и СБУ.
Вадим Ребрина
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черниговская ога Анна Коваленко вячеслав чаус
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