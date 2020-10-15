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Зеленский назначил главой Черниговской ОГА бывшую заместительницу Богдана

15.10.2020, 17:10
Зеленский назначил главой Черниговской ОГА бывшую заместительницу Богдана - Фото
Анна Коваленко (фото - president.gov.ua)

"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", – отметил президент

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил на должность главы Черниговской областной государственной администрации бывшую замглавы Офиса президента и экс-замминистра развития общин и территорий Анну Коваленко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский представил новую главу ОГА во время рабочей поездки в Черниговскую область.

"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться председателями областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно", – сказал президент.

"Буду делать все от меня зависящее для того, чтобы быстро развивался этот регион", – сказала глава Черниговской ОГА.

Справка. Ранее Коваленко была советником трех министров обороны и министра информационной политики. С 2015 года была координатором общественного объединения Антикоррупционное движение Украины. В 2008-2013 годах Коваленко – журналист ТРК Радио Эра и телеканала СТБ. В 2014 году баллотировалась в парламент по округу №206 (Чернигов), однако заняла второе место. Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова награждена пистолетом Форт-17.
  • В сентябре 2019 г Зеленский назначил Коваленко на должность замглавы ОП, когда офисом еще руководил Андрей Богдан.
  • 22 апреля 2020 г президент уволил Коваленко с должности замглавы ОП и назначил на ее место ветерана военной разведки Романа Машовца.
  • 24 апреля Кабмин назначил Коваленко заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
Вадим Ребрина
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