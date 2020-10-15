Зеленский назначил главой Черниговской ОГА бывшую заместительницу Богдана
"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", – отметил президент
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил на должность главы Черниговской областной государственной администрации бывшую замглавы Офиса президента и экс-замминистра развития общин и территорий Анну Коваленко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский представил новую главу ОГА во время рабочей поездки в Черниговскую область.
"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться председателями областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно", – сказал президент.
"Буду делать все от меня зависящее для того, чтобы быстро развивался этот регион", – сказала глава Черниговской ОГА.
- В сентябре 2019 г Зеленский назначил Коваленко на должность замглавы ОП, когда офисом еще руководил Андрей Богдан.
- 22 апреля 2020 г президент уволил Коваленко с должности замглавы ОП и назначил на ее место ветерана военной разведки Романа Машовца.
- 24 апреля Кабмин назначил Коваленко заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
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