Зеленский назначил десятки судей в местные суды

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Президент Владимир Зеленский назначил 41 судью в местных общих судах. Список служителей Фемиды опубликован в указе №698/2019 на сайте главы государства.

Назначены:

Судьи Винницкого горсуда Винницкой области - Сергей Волошин и Ирина Курбатова;

судья Гайсинского райсуда Винницкой области - Иван Капуш;

судья Теплицкого райсуда Винницкой области - Александр Герман;

судья Вольногорского горсуда Днепропетровской области - Инна Илюшик;

судья Солонянского райсуда Днепропетровской области - Александр Стрельников;

судья Октябрьского райсуда Днепра - Ольга Наумова;

судьи Индустриального райсуда Днепра - Анна Беседа и Евгений Волошин;

судья Кировского райсуда Днепра - Александра Колесниченко;

судьи Красногвардейского райсуда Днепра - Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;

судья Ленинского райсуда Днепра - Максим Таус;

судья Артемовского горрайсуда Донецкой области - Ольга Конопленко;

судья Орджоникидзевского райсуда Мариуполя - Инна Михеев;

судья Богунского райсуда Житомира - Дмитрия Кузнецова;

судьи Королёвского райсуда Житомира - Александр Адамович и Константин Шалота;

судья Вольнянского райсуда Запорожской области - Наталья Свинунович;

судья Орджоникидзевского райсуда Запорожья - Екатерина Гашук;

судья Бориспольского горрайсуда Киевской области - Димтрий Ткаченко;

судья Иванковского райсуда Киевской области - Юрия Ткаченко;

судья Фастовского горрайсуда Киевской области - Наталья Осаулова;

судья Долинского райсуда Кировоградской области - Дмитрий Баранский;

судья Сокальского райсуда Львовской области - Татьяна Струс;

судья Ленинского райсуда города Николаева - Дмитрий Губницкий;

судья Суворовского райсуда Одессы - Инна Мурманова;

судья Семеновского райсуда Полтавской области - Виктор Харченко;

судья Дубровицкого райсуда Ровенской области - Ирина Оборонова;

судья Здолбуновского райсуда Ровенской области - Юрий Ковалик;

судья Бучацкого райсуда Тернопольской области - Роман Содомора;

судья Лозовского горрайсуда Харьковской области - Алексей Попов;

судья Коминтерновского райсуда Харькова - Светлана Ященко;

судья Московского райсуда Харькова - Алевтина Задорожная;

судья Великоалександровского райсуда Херсонской области - Александр Сикора;

судья Херсонского горсуда - Константин Репин;

судья Новоушицкого райсуда Хмельницкой области - Александр Яцына;

судья Шепетовского горрайсуда Хмельницкой области - Светлана Козачук;

судья Золотоношского горрайсуда Черкасской области - Михаил Степченко;

судья Сосновского райсуда Черкасс - Елена Борейко;

судья Деснянского райсуда Чернигова - Татьяна Рощин.

12 сентября Верховная Рада начала судебную реформу: приняла в первом чтении законопроект №1008 об органах судейского управления. В документе предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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