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Зеленский назначил десятки судей в местные суды

Зеленский назначил десятки судей в местные суды - Фото
Фото: pixabay.com
17.09.2019, 14:27

Назначение получил 41 судья

Президент Владимир Зеленский назначил 41 судью в местных общих судах. Список служителей Фемиды опубликован в указе №698/2019 на сайте главы государства.

Назначены:

Судьи Винницкого горсуда Винницкой области - Сергей Волошин и Ирина Курбатова;
судья Гайсинского райсуда Винницкой области - Иван Капуш;
судья Теплицкого райсуда Винницкой области - Александр Герман;
судья Вольногорского горсуда Днепропетровской области - Инна Илюшик;
судья Солонянского райсуда Днепропетровской области - Александр Стрельников;
судья Октябрьского райсуда Днепра - Ольга Наумова;
судьи Индустриального райсуда Днепра - Анна Беседа и Евгений Волошин;
судья Кировского райсуда Днепра - Александра Колесниченко;
судьи Красногвардейского райсуда Днепра - Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;
судья Ленинского райсуда Днепра - Максим Таус;
судья Артемовского горрайсуда Донецкой области - Ольга Конопленко;
судья Орджоникидзевского райсуда Мариуполя - Инна Михеев;
судья Богунского райсуда Житомира - Дмитрия Кузнецова;
судьи Королёвского райсуда Житомира - Александр Адамович и Константин Шалота;
судья Вольнянского райсуда Запорожской области - Наталья Свинунович;
судья Орджоникидзевского райсуда Запорожья - Екатерина Гашук;
судья Бориспольского горрайсуда Киевской области - Димтрий Ткаченко;
судья Иванковского райсуда Киевской области - Юрия Ткаченко;
судья Фастовского горрайсуда Киевской области - Наталья Осаулова;
судья Долинского райсуда Кировоградской области - Дмитрий Баранский;
судья Сокальского райсуда Львовской области - Татьяна Струс;
судья Ленинского райсуда города Николаева - Дмитрий Губницкий;
судья Суворовского райсуда Одессы - Инна Мурманова;
судья Семеновского райсуда Полтавской области - Виктор Харченко;
судья Дубровицкого райсуда Ровенской области - Ирина Оборонова;
судья Здолбуновского райсуда Ровенской области - Юрий Ковалик;
судья Бучацкого райсуда Тернопольской области - Роман Содомора;
судья Лозовского горрайсуда Харьковской области - Алексей Попов;
судья Коминтерновского райсуда Харькова - Светлана Ященко;
судья Московского райсуда Харькова - Алевтина Задорожная;
судья Великоалександровского райсуда Херсонской области - Александр Сикора;
судья Херсонского горсуда - Константин Репин;
судья Новоушицкого райсуда Хмельницкой области - Александр Яцына;
судья Шепетовского горрайсуда Хмельницкой области - Светлана Козачук;
судья Золотоношского горрайсуда Черкасской области - Михаил Степченко;
судья Сосновского райсуда Черкасс - Елена Борейко;
судья Деснянского райсуда Чернигова - Татьяна Рощин.

12 сентября Верховная Рада начала судебную реформу: приняла в первом чтении законопроект №1008 об органах судейского управления. В документе предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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судебная реформа судьи назначение
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