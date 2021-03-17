Зеленский назначил Ермаку нового заместителя
17.03.2021, 12:00
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя Офиса президента. Указ опубликован на сайте президента.
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"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.
В Офисе президента сообщили LIGA.net, что до назначения Брусило был исполняющем обязанности руководителя Службы государственного протокола и церемониала.
ДОПОЛНЕНО В 14:23. Задачей Брусило станет качественная организация и содержательное наполнение международных визитов Зеленского, сообщила пресс-служба ОП.
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