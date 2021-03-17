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Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

17.03.2021, 12:00
Зеленский назначил Ермаку нового заместителя - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя Офиса президента. Указ опубликован на сайте президента.

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"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.

В Офисе президента сообщили LIGA.net, что до назначения Брусило был исполняющем обязанности руководителя Службы государственного протокола и церемониала.

ДОПОЛНЕНО В 14:23. Задачей Брусило станет качественная организация и содержательное наполнение международных визитов Зеленского, сообщила пресс-служба ОП.

Читайте спецпроект: Как устроен Офис президента Зеленского

Денис Юдин
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Владимир Зеленский офис президента Игорь Брусило
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