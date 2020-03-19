Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Главой Тернопольской областной госадминистрации назначен Владимир Труш. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.
С ноября 2019 года и до назначения главой ОГА Труш возглавлял Рогатинскую райгосадминистрацию Ивано-Франковской области.
Трудовую деятельность начинал в органах налоговой милиции в Ивано-Франковске (2002-2008 гг.). Чем занимался с 2010 по 2016 годы - в официальной биографии не указано. В 2016-2019 гг. был частным предпринимателем, а до назначения в Рогатинскую РГА работал директором ООО АВТ-Захід.