Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Владимир Труш (Фото - пресс-служба Рогатинской РГА)

Главой Тернопольской областной госадминистрации назначен Владимир Труш. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

С ноября 2019 года и до назначения главой ОГА Труш возглавлял Рогатинскую райгосадминистрацию Ивано-Франковской области.

Трудовую деятельность начинал в органах налоговой милиции в Ивано-Франковске (2002-2008 гг.). Чем занимался с 2010 по 2016 годы - в официальной биографии не указано. В 2016-2019 гг. был частным предпринимателем, а до назначения в Рогатинскую РГА работал директором ООО АВТ-Захід.

31 октября 2019 года Зеленский назначил главой Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

Зеленский назначил главой Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. 18 февраля 2020 года на въезде в Микулинцы Тернопольской области местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить размещения эвакуированных в санатории "Медоборы". Они также устроили там молебен.

в санатории "Медоборы". Они также устроили там молебен. 22 февраля Зеленский принял отставку Сопеля из-за ситуации, возникшей в области в связи с возвращением украинцев из Китая.