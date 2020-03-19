Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА - Фото
Владимир Труш (Фото - пресс-служба Рогатинской РГА)
19.03.2020, 11:01

Новым главой Тернопольской ОГА стал Владимир Труш, после того как предыдущий глава области не справился с информированием населения об эпидситуации

Главой Тернопольской областной госадминистрации назначен Владимир Труш. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

С ноября 2019 года и до назначения главой ОГА Труш возглавлял Рогатинскую райгосадминистрацию Ивано-Франковской области.

Трудовую деятельность начинал в органах налоговой милиции в Ивано-Франковске (2002-2008 гг.). Чем занимался с 2010 по 2016 годы - в официальной биографии не указано. В 2016-2019 гг. был частным предпринимателем, а до назначения в Рогатинскую РГА работал директором ООО АВТ-Захід.

  • 31 октября 2019 года Зеленский назначил главой Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. 
  • 18 февраля 2020 года на въезде в Микулинцы Тернопольской области местные жители организовали блокпосты, чтобы не допустить размещения эвакуированных в санатории "Медоборы". Они также устроили там молебен. 
  • 22 февраля Зеленский принял отставку Сопеля из-за ситуации, возникшей в области в связи с возвращением украинцев из Китая. 
Шмыкова Александра
Еще по теме
Напишите нам
назначение тернопольская ога Владимир Труш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 