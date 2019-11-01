Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА: кто он

Во время визита в Тернополь президент Владимир Зеленский представил нового главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.
Справка. Игорь Сопель родился 16 сентября 1974 года в городе Хоросткове Гусятинского района, Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет, после окончания получил квалификацию инженер-механик.
В 2003 году начал предпринимательскую деятельность.
С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.
С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.
Женат, двое детей.