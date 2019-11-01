Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА: кто он

Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА: кто он - Фото
Сопель Игорь (Фото - sluganarodu.ua)
01.11.2019, 11:43

Главой Тернопольской областной государственной администраций стал Игорь Сопель

Во время визита в Тернополь президент Владимир Зеленский представил нового главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.

Справка. Игорь Сопель родился 16 сентября 1974 года в городе Хоросткове Гусятинского района, Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет, после окончания получил квалификацию инженер-механик.

В 2003 году начал предпринимательскую деятельность.

С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.

С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.

Женат, двое детей. 

  • В апреле глава Тернопольской ОГА Степан Барна заявил, что уйдет в отставку после инаугурации Зеленского.
  • В июне Кабмин одобрил увольнение 13 глав облгосадминистраций.
Напишите нам
Владимир Зеленский игорь сопель тернопольская ога
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 