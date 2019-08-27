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Зеленский назначил нового руководителя СБУ Киева и области

Зеленский назначил нового руководителя СБУ Киева и области - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
27.08.2019, 16:46

Ранее Сергей Болдырь занимал должность начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря начальником Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Другим указом Зеленский уволил Болдыря с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления СБУ, на которую его назначил пятый президент Петр Порошенко в 2016 году.

В 2017 г Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.

Должность ГУ СБУ в Киеве и области ранее занимал Олег Валендюк. Зеленский уволил его 31 мая.

Также сегодня Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника департамента контрразведки СБУ и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.

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Владимир Зеленский сбу олег валендюк сергей болдырь
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