Зеленский назначил спецуполномоченного по гарантиям безопасности: это бывший замглавкома

Евгений Мойсюк (Фото: 24tv.ua)

Президент Владимир Зеленский создал новую должность специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении, соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

На эту должность глава государства назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка – экс-заместителя главнокомандующего ВСУ, бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками и комбрига времен Антитеррористической операции.

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Сначала на сайте появился указ президента о внесении изменений в соответствующий документ от 3 мая 2017 года – по нему вводится должность специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Эта должность соответствует званию генерал-лейтенанта, предполагается, что может быть только один такой спецуполномоченный.

Впоследствии появился указ Зеленского о назначении Евгения Мойсюка на эту должность.

В видеообращении украинский лидер сообщил, что продолжается перезагрузка государственных институтов, в частности Сил обороны, а сегодня – и сил дипломатии.

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", – отметил Зеленский.

Президент напомнил о соглашения о безопасности Украины с Великобританией и анонсировал новые "амбициозные соглашения", отметив, что они будут "не только с европейскими силами".

"Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее", – подытожил он.

В 2014 году Мойсюк в качестве командира 1 батальона 25 воздушно-десантной бригады участвовал в боях на российско-украинской границе. С 2014 по 2018 годы военный был командиром 81 аэромобильной бригады, которая, в частности, участвовала в обороне Донецкого аэропорта. Мойсюк непосредственно руководил обороной ДАП, а после уничтожения здания аэропорта выводом личного состава. Также 81 бригада воевала на Авдеевском, Горловском, Светлодарском и Марьинском направлениях во времена АТО с 2016 по 2017 годы.

В 2018-2019 годах Мойсюк был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а уже в 2019-м он стал командующим ДШВ и пробыл в должности до 2021 года.

В течение 2021-2024 годов Мойсюк был заместителем тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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