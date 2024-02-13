Зеленський призначив спецуповноваженого з безпекових гарантій: це ексзаступник головкома

Раніше президент видав указ про створення цієї посади

Євген Мойсюк (Фото: 24tv.ua)

Президент Володимир Зеленський створив нову посаду спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні, відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.

На цю посаду голова держави призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка – ексзаступника головнокомандувача ЗСУ, колишнього командувача Десантно-штурмових військ та комбрига часів Антитерористичної операції.

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Спочатку на сайті з'явився указ президента про внесення змін у відповідний документ від 3 травня 2017 року – за ним уводиться посада спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Ця посада відповідає званню генерал-лейтенанта, передбачається, що може бути лише один такий спецуповноважений.

Згодом з'явився указ Зеленського про призначення Євгена Мойсюка на цю посаду.

У відеозверненні український лідер повідомив, що триває перезавантаження державних інституцій, зокрема Сил оборони, а сьогодні – й сил дипломатії.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", – зазначив Зеленський.

Президент нагадав про безпекову угоду України з Великою Британією та анонсував нові "амбітні угоди", зазначивши, що вони будуть "не лише з європейськими силами".

"Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше", – підсумував він.

У 2014 році Мойсюк як командир 1 батальйону 25 повітрянодесантної бригади брав участь у боях на російсько-українському кордоні. З 2014 по 2018 рік військовий був командиром 81 аеромобільної бригади, яка, зокрема, брала участь в обороні Донецького аеропорту. Мойсюк безпосередньо керував обороною ДАП, а після знищення будівлі аеропорту виводом особового складу. Також 81 бригада воювала на Авдіївському, Горлівському, Світлодарському та Мар'їнському напрямках у часи АТО з 2016 до 2017 року.

У 2018-2019 роках Мойсюк був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а вже у 2019-му він став командувачем ДШВ та пробув на посаді до 2021 року.

Впродовж 2021-2024 років Мойсюк був заступником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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