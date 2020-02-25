Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №57/2020 опубликован на сайте президента.

В электронной декларации Соловьева, представленной им как кандидатом на должность секретаря СНБО, написано, что до назначения он работал в Межрегиональной академии управления персоналом.

На сайте МАУП сообщается, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации. Он окончил Днепропетровскую государственную медицинскую академию, лечебное дело (1996), Запорожский государственный медицинский университет, общая фармация (2011), кандидат медицинских наук (2010), доктор медицинских наук (2017), доктор фармацевтических наук (2018).

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был председателем правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация", а также занимался частным бизнесом.

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