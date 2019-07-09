Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки: кто им стал

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки. Им стал Валерий Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - отмечается в тексте указа за 9 июля.

В 2013 году Евдокимов был начальником управления администрации Госпогранслужбы, ему присвоили звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данила Галицкого.

11 июня Зеленский подписал указ о назначении Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Позже выяснилось, что Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество". Он опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде. "Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

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