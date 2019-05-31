Зеленский назвал основную проблему рынка энергетики

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности. Основным риском он назвал монополизацию рынка. Об этом сообщается на сайте главы президента.

Сообщается, что проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а решения по этому поводу будут приняты через две недели.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

При этом, отметил он, добыча газа не растет, а уже следует готовиться к отопительному сезону.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевая реформа - демонополизация энергетических рынков.

Зеленский заявил, что в связи с тем, что с 1 июля должен заработать очередной этап рынке электроэнергии, в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом.

26 мая представительство Европейского союза рекомендовало Украине отложить внедрение нового рынка электрической энергии.