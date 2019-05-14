Зеленский назвал спикера Рады и депутатов "мелкими жуликами"

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что обещания спикера Верховной Рады Андрея Парубия и других парламентариев – "ложь мелких жуликов". Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Зеленского.

Избранный президент процитировал якобы слова Парубия: "Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации".

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"Верховная Рада Украины – ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз", - написал также Зеленский.

3 мая вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила: "Я уверена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации".

Парубий также сообщал, что дата инаугурации будет определена Радой на этой пленарной неделе, однако точной даты не называл.

И.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник сегодня в комментарии журналистам сообщил, что все проекты постановлений о дате инаугурации будут рассмотрены на заседании комитета 15 мая.

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