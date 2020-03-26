Зеленский: Не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"

Премьер-министру Денису Шмыгалю поставлена задача отменить все нормативные акты, которые предполагают организацию специальных палат для каких-либо представителей власти. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
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"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал Зеленский.
"Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете как это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - отметил президент.
При этом Зеленский подчеркнул, что исключений не будет в том числе для президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады.
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"Еще я настойчиво рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывания каких-то там шишек. Иначе будут санкции", - подытожил Зеленский.