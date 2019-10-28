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Зеленский не хочет, чтобы Украина превратилась в пешку

Зеленский не хочет, чтобы Украина превратилась в пешку - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.10.2019, 13:59

В интервью американскому журналисту Зеленский изложил свое видение места Украины в глобальной политике

Президент Владимир Зеленский в августе рассказал американскому корреспонденту Джошуа Яффе о ситуации с военной помощью Украине. Об этом сообщает The New Yorker.    

Яффа отмечает, что Зеленский говорил о замороженной военной помощи как о техническом вопросе, но при этом у украинского президента "что-то было на уме". По словам корреспондента, Зеленский говорил о трудностях. 

"Большие империи всегда использовали маленькие страны для собственных интересов. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине стать пешкой", - цитирует Яффа украинского президента.

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