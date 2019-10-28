Зеленский не хочет, чтобы Украина превратилась в пешку

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в августе рассказал американскому корреспонденту Джошуа Яффе о ситуации с военной помощью Украине. Об этом сообщает The New Yorker.

Яффа отмечает, что Зеленский говорил о замороженной военной помощи как о техническом вопросе, но при этом у украинского президента "что-то было на уме". По словам корреспондента, Зеленский говорил о трудностях.

"Большие империи всегда использовали маленькие страны для собственных интересов. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине стать пешкой", - цитирует Яффа украинского президента.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп пытался сократить антикоррупционную помощь Украине.

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор