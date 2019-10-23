Трамп пытался сократить антикоррупционную помощь Украине - СМИ

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его озабоченности борьбой с коррупцией в Украине официальные документы Белого дома свидетельствуют, что его администрация неоднократно пыталась сократить программы внешней помощи, направленные на борьбу с коррупцией в Украине и других странах. Об этом пишет The Washington Post.

После скандала вокруг телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы по той причине, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране", а также для того, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше.

Заявленная заинтересованность администрации в борьбе с коррупцией в Украине не нашла отражения в ежегодных бюджетных запросах Конгресса, пишет издание.

Например, администрация Трампа пыталась сократить программу под названием "Международный контроль над наркотиками и правоприменение", целью которой является "содействие реформам в секторах правосудия и правоохранительных органов посредством поддержки новых учреждений и специализированных офисов, таких как НАБУ и САП".

По информации WP, Белый дом пытался сократить размер помощи Украине по этой программе с 30 млн долл (такая сумма была выделена в прошлом году) до 15 млн долл. Издание предполагает, что Конгресс отклонит это предложение.

По другой программе экономической поддержки и развития, направленной на борьбу с коррупцией, Белый дом в этом году запросил 145 млн долл, тогда как в 2018 году Украине по этой программе было выделено 250 млн грн.

Согласно показаниям ряда американских чиновников, Трамп в обмен на военную помощь требовал от украинской власти активизации расследования дела Burisma.