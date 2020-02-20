Зеленский: Небесная сотня - это герои, они не дали расколоть страну

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назвал героев Небесной сотни людьми, которые отстояли независимость страны и не дали ее расколоть. Об этом он заявил на встрече с родственниками погибших 20 февраля 2014 года, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский пообещал, что дела Майдана будут полностью завершены и назвал это главной задачей власти.

На вопрос отца одного из погибших, Владислава Зубенко, Зеленский сказал: "Для меня герои Небесной сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможность расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".

В ответ на жалобы родственников погибших о том, что они уже шесть лет ждут результатов расследования и наказания виновных, генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что по делам Майдана уже осуждено 44 человека. На данный момент к ответственности привлекается 450 человек. Рябошапка подчеркнул, что все вещественные доказательства сохранены и будут использованы в суде.

Директор ГБР Ирина Венедиктова рассказала, что вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя управления по делам Майдана. По ее словам, семьи героев Небесной сотни смогут направить своего представителя для контроля его проведения.

В октябре 2019 года дела Майдана были переданы из Генеральной прокуратуры в ГБР.

В декабре 2019 года Рада проголосовала за поправку к законопроекту о реформе ГБР, которая позволила перевести следователей по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР без конкурса.

проголосовала 20 января первым заместителем директора ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков. Против назначения выступали семьи Небесной сотни и их адвокаты, заявляя о конфликте интересов. Венедиктова утверждает, что Бабиков не будет вести дела Майдана, а подразделение, которое их расследует, подчинено непосредственно ей.

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