Зеленский: Новые ограничения должны помешать России обходить санкции

Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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Один из пакетов – против 322 компаний – направлен против российского ВПК, предприятий, обеспечивающих армию-террориста.

Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, "держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле".

Зеленский подчеркнул, что все санкционные решения синхронизируются с партнерами.

"Задача – убрать любые возможности для России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет больше времени этой войне, придает возможностей агрессору", – сказал он.

Чем жестче будет санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, тем быстрее будет завершение агрессии, добавил президент.

"И я благодарю всех в мире, кто это понимает", – сказал он.

В новый, 11-й пакет санкций Евросоюза войдет запрет транзита через территорию России ряда товаров, который Москва использовала для обхода санкций, сообщил со ссылкой на источники Bloomberg.

Вадим Ребрина

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