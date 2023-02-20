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Зеленский о Берлускони: Он любит водку, можем прислать ему водки

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 07:59
Зеленский о Берлускони: Он любит водку, можем прислать ему водки - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский обсудит с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию с поддержкой Украины после недавних критических высказываний бывшего премьера Сильвио Берлускони. Об этом Зеленский сказал в интервью Corriere della Sera.

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Президент отметил, что для Украины важно не потерять поддержку Италии и какой-либо другой страны.

"Я думаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Вот почему я лично создал систему непрерывной связи с первого дня вторжения, чтобы предоставлять истинную версию фактов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что приходу российских танков всегда предшествует дезинформационная кампания, однако заявил, что "Джорджа (Мелони, – ред.) — сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство".

На вопрос, будет ли президент обсуждать это с итальянским премьером, он ответил: "Абсолютно да. Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и нам нужно что-то ему послать (имеется в виду аудиозапись, в которой Берлускони сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки — прим. Corriere della Sera). Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества, если хотите, мы ему пришлем".

  • Недавно Берлускони сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь.  Правительство Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони. 

Читайте также: Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи — МИД

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Сильвио Берлускони италия Джорджа Мелони
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