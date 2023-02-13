UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи — МИД

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 11:16
Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи — МИД - Фото
Владимир Путин и Сильвио Берлускони (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел отреагировали на выпады бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в 2010 году он работал в посольстве Украины в Ливии — тогда же Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи, а во время официальной церемонии итальянский политик поцеловал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность. 

Он отметил, что обвинения Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского являются попыткой поцеловать руки диктатора Владимира Путина, которые по локоть в крови. 

"В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", — заявил Николенко.

Дипломат поблагодарил правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони. 

Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. 

Читайте также: Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сильвио Берлускони война МИД владимир путин италия олег николенко Муаммар Каддафи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 