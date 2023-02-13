Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи — МИД

В Министерстве иностранных дел отреагировали на выпады бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, в 2010 году он работал в посольстве Украины в Ливии — тогда же Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи, а во время официальной церемонии итальянский политик поцеловал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность.

Он отметил, что обвинения Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского являются попыткой поцеловать руки диктатора Владимира Путина, которые по локоть в крови.

"В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", — заявил Николенко.

Дипломат поблагодарил правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.

Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь.

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Дмитро Гриниченко

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