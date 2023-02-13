Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи — МИД
В Министерстве иностранных дел отреагировали на выпады бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.
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По его словам, в 2010 году он работал в посольстве Украины в Ливии — тогда же Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи, а во время официальной церемонии итальянский политик поцеловал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность.
Он отметил, что обвинения Берлускони в адрес президента Владимира Зеленского являются попыткой поцеловать руки диктатора Владимира Путина, которые по локоть в крови.
"В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", — заявил Николенко.
Дипломат поблагодарил правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.
Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь.
- Недавно издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул: диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.
- После высказываний Берлускони новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет проевропеским и пронатовским. Она подчеркнула, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.
- Итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявлял, что украинцы не должны в одиночку решать, как вести войну против России, а также поставил под сомнение безоговорочную поддержку Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что это личное мнение политика, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко артикулировала — страна будет и дальше поддерживать Украину.
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