Берлускони атакует Зеленского и хочет, чтобы Байден перестал помогать. У Мелони ответили

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова высказался насчет войны РФ против Украины, повторяя тезисы российской пропаганды. Об этом он сказал возле избирательного участка во время проведения местных голосований в стране, передает итальянское издание Domani.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Берлускони заявил, что если бы он был премьер-министром сегодня, то не стал бы встречаться с президентом Владимиром Зеленским. Он повторил тезисы пропаганды РФ о том, что Украина "нападала на Донбасс".

"Ему достаточно было прекратить нападать и этого бы не произошло, поэтому поведение этого господина я оцениваю крайне негативно", — сказал Берлускони.

Также он заявил, что "единственный способ добиться мира" — это прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США по решению президента Джо Байдена.

"Американский президент должен взять Зеленского и сказать ему: План Маршалла в вашем распоряжении после окончания войны, чтобы восстановить Украину при одном условии, что завтра вы отдадите приказ о прекращении огня, а также потому, что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло убедить этого джентльмена пойти на прекращение огня", — высказался политик.

В ответ на заявления Берлускони правительство нынешнего премьера Италии Джорджи Мелони сделало заявление о том, что страна твердо и убедительно поддерживает Украину.

"Это четко предусмотрено в программе и подтверждено всеми парламентскими голосованиями поддерживающего большинства", — заявили в итальянском правительстве.

Читайте также: Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.