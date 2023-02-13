Берлускони атакует Зеленского и хочет, чтобы Байден перестал помогать. У Мелони ответили
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова высказался насчет войны РФ против Украины, повторяя тезисы российской пропаганды. Об этом он сказал возле избирательного участка во время проведения местных голосований в стране, передает итальянское издание Domani.
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Берлускони заявил, что если бы он был премьер-министром сегодня, то не стал бы встречаться с президентом Владимиром Зеленским. Он повторил тезисы пропаганды РФ о том, что Украина "нападала на Донбасс".
"Ему достаточно было прекратить нападать и этого бы не произошло, поэтому поведение этого господина я оцениваю крайне негативно", — сказал Берлускони.
Также он заявил, что "единственный способ добиться мира" — это прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США по решению президента Джо Байдена.
"Американский президент должен взять Зеленского и сказать ему: План Маршалла в вашем распоряжении после окончания войны, чтобы восстановить Украину при одном условии, что завтра вы отдадите приказ о прекращении огня, а также потому, что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло убедить этого джентльмена пойти на прекращение огня", — высказался политик.
В ответ на заявления Берлускони правительство нынешнего премьера Италии Джорджи Мелони сделало заявление о том, что страна твердо и убедительно поддерживает Украину.
"Это четко предусмотрено в программе и подтверждено всеми парламентскими голосованиями поддерживающего большинства", — заявили в итальянском правительстве.
- Недавно издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул: диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.
- После высказываний Берлускони новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет проевропеским и пронатовским. Она подчеркнула, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.
- Итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявлял, что украинцы не должны в одиночку решать, как вести войну против России, а также поставил под сомнение безоговорочную поддержку Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что это личное мнение политика, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко артикулировала — страна будет и дальше поддерживать Украину.
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