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Зеленский о Папе Римском: Он даже назвал меня "президентом мира"

Зеленский о Папе Римском: Он даже назвал меня "президентом мира" - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента
08.02.2020, 15:40

Президент попросил Папу Римского помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в РФ

8 февраля в Ватикане состоялась аудиенция президента Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Офис президента. 

По словам президента, "главное, о чем он говорил с Франциском, - это мир": "Он даже назвал меня "президентом мира". Вот такой у меня имидж сейчас в Европе". 

Зеленский обратился к Франциску с просьбой помочь в освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины на территории РФ, Крыма и Донбасса. Также он поблагодарил его за инициативу "Папа для Украины", которая, по словам президента, помогла 900 000 украинцев, пострадавшим на Донбассе.

Президент пригласил Папу Римского посетить Украину: "Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице".

  • Вчера Зеленский призвал премьера Италии закрыть "офисы боевиков". 
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Владимир Зеленский папа римский франциск Ватикан
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