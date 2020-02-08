Зеленский о Папе Римском: Он даже назвал меня "президентом мира"

Фото: пресс-служба Офиса президента

8 февраля в Ватикане состоялась аудиенция президента Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Офис президента.

По словам президента, "главное, о чем он говорил с Франциском, - это мир": "Он даже назвал меня "президентом мира". Вот такой у меня имидж сейчас в Европе".

Зеленский обратился к Франциску с просьбой помочь в освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины на территории РФ, Крыма и Донбасса. Также он поблагодарил его за инициативу "Папа для Украины", которая, по словам президента, помогла 900 000 украинцев, пострадавшим на Донбассе.

Президент пригласил Папу Римского посетить Украину: "Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице".