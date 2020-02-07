Зеленский призвал премьера Италии закрыть "офисы "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте призвал его закрыть незаконные представительства террористических организаций ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких итальянских городах. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский сейчас находится с официальным визитом в Италии.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал президент.

Также стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сказал президент.