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Зеленский призвал премьера Италии закрыть "офисы "ДНР" и "ЛНР"

Зеленский призвал премьера Италии закрыть "офисы "ДНР" и "ЛНР" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.02.2020, 19:40

Также стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, заключенного в Италии

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте призвал его закрыть незаконные представительства террористических организаций ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких итальянских городах. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский сейчас находится с официальным визитом в Италии.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал президент.

Также стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сказал президент.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.
  • 12 июля суд итальянской Павии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.
  • 11 февраля 2019 г посольство Украины в Италии сообщило об открытии 9 февраля "представительства ДНР" в Вероне.
  • Однако 16 февраля посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что "по состоянию на сегодня никакого "представительства ДНР" или другой фейковой республики на территории Италии не зарегистрировано".

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Виталий Маркив Владимир Зеленский днр Джузеппе Конте
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