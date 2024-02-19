Зеленский о польской границе: Из-под Купянска эти новости выглядят издевательством

По его словам, нужны общие рациональные решения Украины и Польши, а также "всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы"

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на блокирование польскими фермерами границы с Украиной: по его словам, ситуация связана не с экспортом зерна (на этом участке границы он составляет 5% от агроэкспорта Украины), а с политикой. Украинский лидер заявил о необходимости совместных рациональных решений, чтобы выйти из ситуации. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Президент назвал ситуацию на польской границе ежедневно "демонстрирующей эрозию солидарности",

"То, что происходит на нашей западной границе – границе с Польшей, – нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а скорее всего , в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", – заявил Зеленский.

По его словам, необходимы общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Прежде всего, это должны быть решения Украины и Польши, а также " всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", пояснил глава государства.

Сегодня же министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши, после того, как в соцсетях в воскресенье появились сообщения о том, что польские фермеры начали мешать проезду не только грузового транспорта, но и пассажирского.

Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.

11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы.

В апреле 2024 года в Польше пройдут местные выборы.

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