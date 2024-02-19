Зеленський про польський кордон: З-під Куп'янська ці новини виглядають знущанням

За його словами, потрібні спільні раціональні рішення України та Польщі, а також "всіх у Європі, кого турбує доля Європи"

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський відреагував на блокування польськими фермерами кордону з Україною: за його словами, ситуація пов'язана не з експортом зерна (на цій ділянці кордону він становить 5% від агроекспорту Україні), а з політикою. Український лідер заявив про необхідність спільних раціональних рішень, аби вийти з ситуації. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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Президент назвав ситуацію на польському кордоні такою, що щодня "демонструє ерозію солідарності",

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд", – заявив Зеленський.

За його словами, необхідні спільні раціональні рішення, аби вийти з цієї ситуації.

Передусім це мають бути рішення України та Польщі, а також "всіх у Європі, кого турбує доля Європи", пояснив голова держави.

Сьогодні ж міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові переговори з Яцеком Сєвєрою, головою Бюро нацбезпеки Польщі, після того як у соцмережах в неділю з'явилися повідомлення про те, що польські фермери почали заважати проїзду не лише вантажного транспорту, але й пасажирського.

Польські фермери на тракторах з 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

У квітні 2024 року в Польщі відбудуться місцеві вибори.

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