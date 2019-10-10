Зеленский о роли Украины в выборах в США: Слышал, что вмешивались

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "сейчас есть очень много информации" о том, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, но необходимы доказательства этого. Об этом Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Я не смогу дать вам очень простой ответ, потому что мой ответ не будет - да или нет. Я действительно не знаю. Чтобы ответить вам да или нет, мне нужны доказательства вмешательства Украины. Сейчас очень много информации, что да, вмешивалась. Когда я говорил с Трампом, я говорил: "Да слышал, что вмешивалась", - заявил президент.

На вопрос, есть ли основания для расследования, Зеленский сказал: "Украинцы это должны расследовать сами. Основания для этого, наверное, есть. Украинцы должны сами расследовать, потому что это в первую очередь наше дело. Это очень важно для нас, чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы любой страны. Украина сейчас имеет какие-то детали этого процесса, но пока результатов расследования я не видел".

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