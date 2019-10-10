Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский о роли Украины в выборах в США: Слышал, что вмешивались

Зеленский о роли Украины в выборах в США: Слышал, что вмешивались - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
10.10.2019, 14:41

По мнению президента, "украинцы должны сами расследовать" дело о возможном вмешательстве Украины в американские выборы

Президент Владимир Зеленский заявил, что "сейчас есть очень много информации" о том, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, но необходимы доказательства этого. Об этом Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Я не смогу дать вам очень простой ответ, потому что мой ответ не будет - да или нет. Я действительно не знаю. Чтобы ответить вам да или нет, мне нужны доказательства вмешательства Украины. Сейчас очень много информации, что да, вмешивалась. Когда я говорил с Трампом, я говорил: "Да слышал, что вмешивалась", - заявил президент. 

На вопрос, есть ли основания для расследования, Зеленский сказал: "Украинцы это должны расследовать сами. Основания для этого, наверное, есть. Украинцы должны сами расследовать, потому что это в первую очередь наше дело. Это очень важно для нас, чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы любой страны. Украина сейчас имеет какие-то детали этого процесса, но пока результатов расследования я не видел".

Смотрите также: 300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон – трансляция

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп вмешательство в выбора сша
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 