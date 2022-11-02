Зеленский о возможном использовании РФ ядерного оружия: Угроза есть, но бояться не нужно
Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность использования Россией ядерного оружия не связана с невыполнением их ультиматумов. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.
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На вопрос, считает ли президент реальной ядерную войну, он ответил: "Я не уверен. Я не хочу давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот: "Что там сказали? Не будет использования ядерного оружия? А давайте подумаем, как это использовать".
Зеленский признал, что угроза использования Россией ядерного оружия есть.
"Я считаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться России. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-то или не делать что-то. Не нужно связывать выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они применят оружие. Это большая ошибка. Это не связанные вещи", – заверил Зеленский.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Западе произошло "изменение подходов" к угрозам со стороны России ядерным оружием — от "абстрактных угроз" до "конкретизации последствий".
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