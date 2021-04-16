Зеленский: РФ делает в Крыму и на Донбассе новый Чернобыль – это будут мертвые территории

Оккупированные Россией Крым и часть Донбасса могут стать "мертвой территорией" – и ситуация будет хуже, чем в Чернобыле. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовала пресс-служба его офиса.

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Для Зеленского Крым и Донбасс "никуда не уходили" и являются украинскими территориями. По его мнению, они не будут счастливы без Украины.

Как пример он привел оккупированные Россией Абхазию и Приднестровье. Зеленский не видел там "какого-то научного прорыва, крутых предприятий или небоскребов Гонконга".

"Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они уезжают с той территории. Значит, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы", – сказал Зеленский.

Зеленский считает, что для Крыма и Донбасса нет будущего без Украины.

"Есть люди в Крыму, в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", – сказал президент.

По его мнению, сейчас на оккупированных территориях как в плену живут много проукраинских людей. Зеленский считает, что все они должны понять, что они украинцы, и хотеть в Украину – как и жители подконтрольных территорий "хотят быть с ними".

В феврале министр реинтеграции Алексей Резников говорил, что полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса займет минимум 25 лет – и не надо строить по этому поводу иллюзий.

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Марк Сировой

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