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Зеленский: РФ делает в Крыму и на Донбассе новый Чернобыль – это будут мертвые территории

16.04.2021, 10:28
Зеленский: РФ делает в Крыму и на Донбассе новый Чернобыль – это будут мертвые территории - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Оккупированные Россией Крым и часть Донбасса могут стать "мертвой территорией" – и ситуация будет хуже, чем в Чернобыле. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовала пресс-служба его офиса.

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Для Зеленского Крым и Донбасс "никуда не уходили" и являются украинскими территориями. По его мнению, они не будут счастливы без Украины.

Как пример он привел оккупированные Россией Абхазию и Приднестровье. Зеленский не видел там "какого-то научного прорыва, крутых предприятий или небоскребов Гонконга".

"Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они уезжают с той территории. Значит, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы", – сказал Зеленский.

Зеленский считает, что для Крыма и Донбасса нет будущего без Украины.

"Есть люди в Крыму, в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", – сказал президент.

По его мнению, сейчас на оккупированных территориях как в плену живут много проукраинских людей. Зеленский считает, что все они должны понять, что они украинцы, и хотеть в Украину – как и жители подконтрольных территорий "хотят быть с ними".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Донбасс Крым оккупация чернобыль
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